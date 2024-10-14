Hristodulidis, New York öncesi Londra’da görüşmeler yaptı

Rum Lider Nikos Hristodulidis, Londra’da İngiliz Başbakan ile görüştü.

Görüşme, New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Türk Cumhuriyeti lideri Ersin Tatar ile gayrı resmi bir akşam yemeğine katılmasından birkaç saat önce gerçekleşti.

Britanya Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı görüşmeden önce konuşan Hristodulidis, bu toplantının “önemli ve zamanında” olduğunu vurgulayarak, Starmer’a görevine bu kadar kısa bir süre içinde davet ettiği için teşekkür etti. Hristodulidis, toplantıdan kısa bir süre sonra New York’a gideceğini ve akşam yemeğinin müzakerelere ve BM kararlarına dayalı bir çözüme zemin hazırlamasını umduğunu belirtti.

Hristodulidis, Britanya’nın bir garantör güç ve BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olarak önemli bir rol oynaması gerektiğini ifade etti. Starmer’a “Desteğinizi bekliyorum” dedi.

Hristodulidis’i karşılayan Starmer, iki ülkenin uzun süredir devam eden ikili ilişkilerine değindi.