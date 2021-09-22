Hristodulidis, New York’ta Temaslarda Bulundu

ads ads ads ads
22/09/2021

ads
ads
ads
Hristodulidis, New York’ta Temaslarda Bulundu

BM 76.Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde New York’ta bulunan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Kırgızistan, Mısır, Kuveyt ve Yunanistan Dışişleri Bakanları ile bir araya gelerek Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri ele aldığını yazdılar.

Habere göre Hristodulidis ayrıca AB Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısına da katıldı.

Hristodulidis Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile gerçekleştirdiği görüşmede Kıbrıs sorununa ilişkin ileriki adımları ele aldı.

Fileleftheros gazetesi Hristodulidis’in ayrıca Filistin Dışişleri Bakanı ile de görüştüğünü ve  kalkınma yardımının sağlanması için karşılıklı işbirliği memorandumuna imza koyduğunu yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Gambiya ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile de bir araya geldi.

Gazete Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasında, BM Genel Kurul çerçevesinde, dışişleri bakanları düzeyindeki üçlü görüşmenin ise yarın gerçekleştirileceğini yazdı.

22/09/2021 12:10
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Hristodulidis, New York
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.