Hristodulidis, ölüm tehdidi aldığını iddia etti

Hristodulidis’in çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı. Rum lider Nikos Hristodulidis’e yönelik ölüm tehditleriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Filelefteros’un haberine göre, tehditlerin sosyal medya aracılığıyla gönderildiği ve iş insanı Simon Aykout’a karşı yürütülen zimmete para geçirme davasıyla bağlantılı olduğu belirtildi.

Edinilen bilgilere göre tehdit mesajı, Kıbrıs numaralarıyla bağlantısı olmayan bir cep telefonuna gönderildi. Ancak güvenlik güçleri mesajın kaynağını tespit etmeyi başardı. Yapılan incelemeler sonucunda mesajın hapishaneden gönderilmediği ve geçen Cuma günü elde edilen kanıtların bu yönde bir bulgu içermediği belirlendi.

Soruşturma sürerken yetkililer, mesajın kaynağını ve özellikle elektronik adresini kesin olarak belirlemeye çalışıyor. Hristodulidis, tehdit sonrası güvenlik önlemlerini artırırken, yetkililere “tam güveni” olduğunu ifade etti.