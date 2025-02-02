Hristodulidis, ölüm tehdidi aldığını iddia etti

Hristodulidis’in çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı. Rum lider Nikos Hristodulidis’e yönelik ölüm tehditleriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Filelefteros’un haberine göre, tehditlerin sosyal medya aracılığıyla gönderildiği ve iş insanı Simon Aykout’a karşı yürütülen zimmete para geçirme davasıyla bağlantılı olduğu belirtildi.

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
02/02/2025

Hristodulidis, ölüm tehdidi aldığını iddia etti

Hristodulidis’in çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı. Rum lider Nikos Hristodulidis’e yönelik ölüm tehditleriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Filelefteros’un haberine göre, tehditlerin sosyal medya aracılığıyla gönderildiği ve iş insanı Simon Aykout’a karşı yürütülen zimmete para geçirme davasıyla bağlantılı olduğu belirtildi.

Edinilen bilgilere göre tehdit mesajı, Kıbrıs numaralarıyla bağlantısı olmayan bir cep telefonuna gönderildi. Ancak güvenlik güçleri mesajın kaynağını tespit etmeyi başardı. Yapılan incelemeler sonucunda mesajın hapishaneden gönderilmediği ve geçen Cuma günü elde edilen kanıtların bu yönde bir bulgu içermediği belirlendi.

Soruşturma sürerken yetkililer, mesajın kaynağını ve özellikle elektronik adresini kesin olarak belirlemeye çalışıyor. Hristodulidis, tehdit sonrası güvenlik önlemlerini artırırken, yetkililere “tam güveni” olduğunu ifade etti.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Hristodulidis, ölüm tehdidi aldığını iddia etti
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.