Hristodulidis: Özersay’ın seçilmesinden çekiniyoruz

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’e “Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın yükselişi sizi endişelendiriyor mu” sorusu soruldu. Hristodulidis “Özeray’ın tutumu Akıncı’ya benzemiyor” dedi.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Offsite Haber Portalına verdiği röportajın bir bölümü şöyle:

İşgal bölgelerinde Akıncı’nın dışlanması ve Kudret Özersay’ın yükselişte olması sizi endişelendiriyor mu?

Kıbrıslı Türklerin iç meselelerine karışmak istemiyorum, kararı Kıbrıslı Türklere verir ve seçimlerine kesinlikle saygı duyulur, bu konu edilmez ve bu noktadaki görüşüm kesindir.

Ancak kamuoyu önünde yapılan açıklamalarda da gördüğümüz şey şudur ki, Özersay’ın Kıbrıs sorununa dair yaklaşımı Akıncı’nın yaklaşımından daha farklıdır.

Bu bizi oldukça kaygılandırmaktadır ve bunu göz önünde bulunduruyoruz, Kıbrıs sorununda en kısa sürede gelişmeler yaşanmasını da bu yüzden istiyoruz.