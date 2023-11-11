Hristodulidis Pazartesi günü Guterres’le telefonda görüşecek

ads ads ads ads
11/11/2023

ads
Hristodulidis Pazartesi günü Guterres’le telefonda görüşecek


Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Pazartesi günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le telefonda görüşeceğini açıkladı.

“Philenews” haber sitesinde yer alan habere göre, bugün gerçekleştirilen bir etkinlik kapsamında yaptığı açıklamada telefon görüşmesinin yapılmasını kendisinin talep ettiğini ifade eden Hristodulidis, Guterres’le görüşmesinin, AB’nin geleceğiyle ilgili bir toplantıya katılmak üzere Berlin’de bulunacağı sırada yapılacağını dile getirdi.

Görüşmede Pile konusu, Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilci atanması meselesi ve Rum kesiminin Gazze’ye yönelik denizden insani bir koridor oluşturulmasına ilişkin girişiminin ele alınacağı kaydedildi.

11/11/2023 15:14
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Hristodulidis, haber
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.