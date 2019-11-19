Hristodulidis Pompeo ile baş başa görüştü

Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün Washington’da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile baş başa görüştüğü haber verildi.

Politis gazetesi “Vize Konusunu Açıyorlar- ABD’den Kıbrıs Sorununun İki Kesimli İki Toplumlu Federasyon Çözümüne Destek” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Hristodulidis-Pompeo görüşmesinin olumlu bir ortamda geçtiğini ve esaslı bir gündeme sahip olduğunu yazdı.

ABD’nin görüşmede Güney Kıbrıs’la olan iyi ilişkilerini yeniden teyit ettiğini yazan gazete, Pompeo’nun Hristodulidis’le görüşmesinde, ABD’nin, Kıbrıs sorununun iki kesimli iki toplumlu federasyon şeklindeki çözümüne istikrarlı destek belirttiğini yazdı.

Hristodulidis ile Pompeo’nun, iki ülke arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir büyüme gidişatında olduğuna dair tezi onaylayarak, bunun yakın gelecekte daha da güçlenmesine dair yöntemleri inceledikleri de belirtildi.

Hristodulidis’in Pompeo’yu Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması çabaları konusunda bilgilendirdiği, öte yandan Ankara’nın gereken yapıcı ruh halini göstermesini umduğu da ifade edildi.

Görüşmede, “Kıbrıs’ın deniz alanları içerisindeki yasadışı Türk faaliyetlerine de kapsamlı bir şekilde değinildiğini” yazan gazete, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ise, ABD’nin Doğu Akdeniz bölgesindeki taahhüdüyle Rum Yönetimi ile güvenlik alanındaki ikili ilişkilerin derinleşmesine işaret ettiğini iletti.

"ABD’yi turizm amaçlı olarak ziyaret eden “Kıbrıslılara” vize kaldırılmalı"

Gazeteye göre, Kıbrıslı Rum bir kaynak ise Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye açıklamasında, Hristodulidis ile Pompeo’nun, ABD’yi turizm amaçlı olarak ziyaret eden “Kıbrıslılara” vizenin kaldırılması, aynı zamanda çifte vergilendirmeden kaçınılmasına dair anlaşma yapılmasına ilişkin görüşmelerin hemen başlaması konusunda anlaştıklarını da aktardı.

İki bakanın, ABD tarafından Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosunun kaldırılması konusunu ele aldıkları; aynı zamanda silah ambargosunun kaldırılması, ABD Kongresi tarafından nihai anlamda oylanana kadar güvenlik alanındaki bazı işbirliği önlemlerini de inceledikleri belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Hristodulidis’i, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti çerçevesinde, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla geçtiğimiz hafta yaptığı görüşmeler konusunda bilgilendirdiğini de yazan gazete, “diplomatik kaynaklara” dayanarak, Pompeo’nun “Türkiye’nin Kıbrıs MEB’inde sebep olduğu gerginlikler konusuna değinerek, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin savunduğu şeyleri anladığını belirttiğini” ekledi.

Fileleftheros ise “Ankara Baş Ağrısı” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, Türkiye’nin bölgedeki hareketlerinin aynı zamanda liderlerin BM Genel Sekreteriyle görüşmesi ışığında, gerek enerji, gerek Kıbrıs sorununda şantajcı bir şekilde görüş belirtmesinin, hem “Kıbrıs”, hem de ABD açısından baş ağrısı teşkil ettiğini iddia etti.

Washington’un Türkiye’nin tutumuyla ilgili endişelerini gizlemediğini ve bunun Hristodulidis ile Pompeo’nun dün gerçekleştirdiği görüşmede de ortaya çıktığını ileri süren gazete, iki bakanın görüşmesinin 1 yıl içerisindeki ikinci görüşme olması, öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye ziyaretinin hemen ardından gerçekleşmesinin, anlamsal bir öneme sahip olduğunu öne sürdü.

Hristodulidis-Pompeo görüşmesinin 3 eksende şekillendiğini kaydeden gazete, bu eksenleri şu şekilde açıkladı:

“a) ikili ilişkiler: Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ile Amerikan Ordusu arasındaki işbirliği programlarıyla birlikte (devletler düzeyinde) güvenlik alanda bir anlaşma ileriye götürülmesi, vizenin kaldırılmasına ilişkin görüşmelerin başlaması, b) Kıbrıs sorunu: ABD’den iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümü lehinde net bir pozisyon. Kısa süre içerisinde gelişmeler yaşandığını görmek istiyorlar ve bunu Türkiye istikametine de ilettiler. C) Enerji/Bölgesel Meseleler: ABD’nin, bölgenin enerji perspektifine yatırım yaptığı konusunda, Türk muhataplarına da ilettiği net tezi. Bölgesel konularda, İsrail ve Yunanistan’la meydana getirilen 3+1 oluşumlara Pompeo’dan destek.”

Gazete iç sayfadan ise “Washington’un Türkiye’yle İlgili Kaygısı” başlığıyla yer verdiği haberinde, “Türkiye’nin gerek Kıbrıs aleyhindeki, gerek de geniş bölgedeki tutumunun Washington’da kaygıya neden olduğunu” öne sürdü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretinin ve ABD Başkanı Donald Trump’la gönderdiği mesajların, Washington’da Türkiye’yle ilgili egemen olan genel havayı değiştirmediğini iddia eden gazete, bunun Hristodulidis ile Pompeo’nun dünkü görüşmesinde de ortaya çıktığını öne sürdü.

Görüşmenin sıcak ve dostane bir ortamda geçtiğini ve görüşmeye Avrupa konularından sorumlu ABD Dışişleri Bakan yardımcısı Philip Reeker’ın da katıldığını yazan gazete, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin, iki dışişleri bakanının, iki ülke arasındaki “niyet beyanının” birinci yıldönümünden duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini söylediğini iletti.

Gazete, niyet beyanının “özellikle ortak ilgi konularındaki güvenlik ilişkisinin geliştirilmesi; terörle mücadele, deniz güvenliği ve sınır güvenliğinin güçlendirilmesi; bölgesel istikranın ileriye götürülmesi”yle alakalı olduğunu anımsattı.

Gazeteye göre, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi açıklamasında ayrıca, Pompeo’nun, ABD’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki doğal kaynaklarını geliştirme konusundaki hakkına ilişkin uzun yıllara dayanan politikasını teyit etti. Pompeo’un ayrıca adanın, tüm Kıbrıslıların yararına olacak şekilde, iki kesimli iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleşmesi için, BM himayesindeki ve Kıbrıs liderliğindeki çabaya olan desteğini yinelediği kaydedildi.

Gazeteye göre, niyet beyanı çerçevesinde, ikili ilişkilerde atılacak bir sonraki adımlar da görüşmede ele alındı.

Alithia gazetesi ise habere “İki Kesimli İki Toplumlu Federasyondan Başka Çözüm Yok” başlığıyla yer verdi.

19/11/2019 12:51