Hristodulidis RİK'i ziyaret etti, mesaj gönderdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in devlet radyo ve relevizyonu RİK’i ziyaret ederek iş birliği mesajı verdiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, RİK’te geleneksel yeni yıl keki “vasilopita” kesimine katıldığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis burada yaptığı konuşmada, 2024’ün ülke için önemli bir yıl olduğunu söyledi.

Hristodulidis, 2024 yılı içerisinde ayrıca “işgal” olarak nitelendirdiği Barış Harekatı’nın 50’nci, AB üyeliğinin ise 20’nci yılının tamamlanacağına dikkati çekti.

Güney Kıbrıs’ın, AB üyesi olmasından bu yana ikinci kez, 2026 yılının ilk altı ayında üstleneceği AB dönem başkanlığı hazırlıklarının da bu yıl başlayacağını söyleyen Hristodulidis, yerel seçimler ve Avrupa Parlamentosu seçimlerine de atıfta bulunarak iyi bir seçim dönemi geçirilmesi temennisinde bulundu.

Hristodulidis konuşmasında ayrıca RİK’in oynadığı belirleyici rolden de bahsetti.