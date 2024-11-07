Hristodulidis: Sayın Erdoğan’a Kıbrıs’ta geçmiş uzlaşılar çerçevesinde çözüm mesajımı ilettim

Rum Lider Nikos Hristodulidis, Budapeşte’de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi sırasında, Kıbrıs sorununa çözüm bulma konusunda Kıbrıs’ın tutumunu net bir şekilde dile getirdiğini söyledi

Hristodulidis, zirve sırasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer liderlerle görüşmeler yaptığını belirterek, Kıbrıs sorununa ilişkin mesajlarının açık olduğunu ifade etti.

Rum Lider, “Bu mesaj, Kıbrıs sorununun yalnızca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararlarına ve uzlaşılan çerçeveye dayalı olarak çözülebileceği yönündeydi” dedi

Hristodulidis, Rum Yönetimi’nin, Avrupa-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunda yardım etmeye hazır olduğunu, ancak bunun Kıbrıs sorununun çözümü ile paralel ilerlemesi gerektiğini belirtti.

Hristodulidis, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve sırasında Kıbrıs sorununa değinmediğini, ancak Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne yaklaşma çabaları ve bazı diğer uluslararası konular hakkında konuştuğunu söyledi.

Bunun yanı sıra, Türk yetkililere Avrupa-Türkiye ilişkilerinin ilerlemesinin ancak Kıbrıs sorununun çözümüyle mümkün olacağı mesajını ilettiklerini belirtti.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Hristodulidis, İsviçre Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde, İsviçre’nin Kıbrıs sorununun çözümü için yıllardır gösterdiği katkıyı hatırlatarak, İsviçre’nin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri gerekli görürse, yeni müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.