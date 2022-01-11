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Hristodulidis son çalışma gününde Lillie ile görüştü

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11/01/2022

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Hristodulidis son çalışma gününde Lillie ile görüştü

Fileleftheros gazetesi , geçtiğimiz gün görevinden ayrıldığını açıklayan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün resmi görüşmeler açısından son çalışma günü olduğunu yazdı.

Gazete Hristodulidis’in dün Kuveyt Dışişleri Bakanıyla bir araya geldiğini, öğleden sonra ise İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’yle bir araya geldiğini ve görüşmede Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi’ndeki yaklaşmakta olan görüşmenin ele alındığını ekledi.

11/01/2022 11:57
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TAGS: Hristodulidis, Lillie
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