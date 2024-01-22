Hristodulidis Strazburg'a gidiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi toplantısına katılmak amacıyla bugün Strazburg’a gideceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi toplantısında yarın konuşma yapacağını ayrıca Avrupa Konseyi yetkilileriyle temaslarda bulunacağını yazdı.

Habere göre Hristodulidis yarın sabah ise AKPM’ye katılan Rum milletvekilleri ile kahvaltılı toplantıda bir araya gelecek.

Hristodulidis, AKPM toplantısı çerçevesinde yapacağı konuşmada, Kıbrıs sorunundaki mevcut durum, BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisinin atanmasının ardından başlayan yeni çaba ve uluslararası unsurun oynadığı rolden bahsedecek.

Hristodulidis temasları çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binasına giderek mahkeme başkanı Siofra O’Leary ile görüşecek.