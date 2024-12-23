Hristodulidis: ''Tatar ile toplantı konusunda aramızda ilerleme yok''

Rum Başkan Nikos Hristodulidis ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasında bir toplantı düzenlenmesi konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi Rum Basınına göre, Ulusal Muhafız askerlerini ziyaretinde konuşan Hristodulidis, Tatar ile yeni geçiş noktalarının açılmasını görüşmek üzere görüşmeye hazır olduğunu yineledi. Ancak, Rum tarafının Birleşmiş Milletler aracılığıyla önerdiği tarihler konusunda Türk Liderlil tarafından herhangi bir yanıt verilmediğini iddia etti “Eğer bu konuda bir ilgi varsa, o zaman Tatar pozitif yanıt vermeli ve her şeyi masaya yatırmalıyız,” diyen Hristodulidis, “Bizim de kırmızı çizgilerimiz var – insanları ve toplumu etkileyen belirli meseleler. Biz, güven artırıcı önlemlerle avantaj elde etmeye çalışmıyoruz” şeklinde konuştu.