Hristodulidis: Tatar ile yeni sınır kapılarını görüşmeye hazırım

Rum Lider Nikos Hristodulidis, bugün görüştüğü Birleşmiş Milletler özel temsilcisi Colin Stewart’a, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yeni geçiş noktalarının açılmasını tartışmaya “hazır” olduğunu söyledi.

Rum Basının haberine göre, Rum Hükümet sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, bu mesajın, Hristodulidis tarafından Stewart ile sabah saatlerinde yapılan bir toplantı sırasında iletildiğini belirtti.

Letymbiotis, “Geçiş noktalarıyla ilgili önerilerimizi zaten sunduk ve bekliyoruz. Herhangi bir zamanda bu toplantı yapılabilir, biz yapıcı bir tutumla bunun gerçekleşmesi için hazırız,” dedi.

Ayrıca, Hristodulidis’in bir toplantı için üç olası tarih sunduğunu ve Tatar ile görüşmesinin ardından Stewart aracılığıyla bir yanıt beklediğini belirtti.

Letymbiotis, Birleşmiş Milletler Barış İnşası Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun gelecek yılın başlarında adayı ziyaret etme planını da dile getirerek, DiCarlo’nun “müzakerelerin yeniden başlaması için olasılıkları keşfetmeyi amaçlayacağını” söyledi.

Rum Sözcü, “gerekli hazırlıkların” yapılması gerektiğini belirterek, önümüzdeki yıl Kıbrıs sorunu için yapılması planlanan “genişletilmiş toplantı”nın, Kıbrıs’ın en az iki garantör ülkesinin katılımıyla, müzakerelerin 2017’de Crans Montana’da kesildiği noktadan yeniden başlatılmasını sağlayacağına olan umudunu ifade etti.