Hristodulidis: Tatar’ın görüşmeyi reddetmesi Guterres'e ve Kıbrıslı Türklere haksızlık

Rum Lider Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tatar’ın BM’den görüşme daveti yok sözlerini değerlendirdi.

Hristodulidis, “ Eğer BM Genel Sekreteri'nin üçlü toplantı daveti Türk tarafından reddedilirse , bu, Kıbrıs Türk liderinin BM Genel Sekreteri'ne ve Kıbrıslı Türk yurttaşlarımıza, yapılmış bir haksızlıktır” dedi

Makarios’u anma töreni sonrası gazetecilere konuşan Rum Lider, Tatar'ın açıklamasını okumadığını söyledi.

Hristodulidis, “ Eğer bu ifadeler doğruysa, bu öncelikle Kıbrıslı Türk yurttaşlarımıza, aynı zamanda uluslararası topluma, BM Genel Sekreteri'ne ve AB'ye yönelik bir saygısızlıktır” iddiasında bulundu