Hristodulidis: Tatar’ın görüşmeyi reddetmesi Guterres'e ve Kıbrıslı Türklere haksızlık

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04/08/2024

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Hristodulidis: Tatar’ın görüşmeyi reddetmesi Guterres'e ve Kıbrıslı Türklere haksızlık

Rum Lider Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tatar’ın BM’den görüşme daveti yok sözlerini değerlendirdi.

Hristodulidis, “ Eğer BM Genel Sekreteri'nin üçlü toplantı daveti Türk tarafından reddedilirse , bu, Kıbrıs Türk liderinin BM Genel Sekreteri'ne ve Kıbrıslı Türk yurttaşlarımıza,   yapılmış bir haksızlıktır” dedi

 Makarios’u anma töreni sonrası gazetecilere konuşan Rum Lider, Tatar'ın açıklamasını okumadığını söyledi.

Hristodulidis, “ Eğer bu ifadeler doğruysa, bu öncelikle Kıbrıslı Türk yurttaşlarımıza, aynı zamanda uluslararası topluma, BM Genel Sekreteri'ne ve AB'ye yönelik bir saygısızlıktır” iddiasında bulundu

04/08/2024 13:12
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TAGS: Hristodulidis: Tatar’ın görüşmeyi reddetmesi Guterres’e ve Kıbrıslı Türklere haksızlık
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