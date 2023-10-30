Hristodulidis temsilci atanması beklentisini dile getirdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümü çabalarının devam edeceğini ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in buna katkı koyacak bir yetkiliyi yakın zamanda atayacağını umut ettiğini yineledi.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün “1974 esirleri anıtı” açılış töreninde yaptığı konuşmada, BM Genel Sekreteri’nin önümüzdeki günlerde, kendilerinin de onay verdiği ismi açıklamasını beklediğini söylediğini yazdılar.

Hristodulidis konuşmasında, “mevcut durumun Kıbrıs sorununun çözümü olamayacağını” da savundu.