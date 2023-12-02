Hristodulidis, Türk tarafını Guterres'e şikayet etti

Dubai’de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ayaküstü görüşen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Erdoğan’a Kıbrıs sorununun çözüm çabalarının devam etmesi gerektiğini söylediği, Guterres’e de ara bölgedeki faaliyetleri nedeniyle Türkiye’yi şikâyet ettiği bildirildi.

Fileleftheros “Önce Atina, Sonra Bakarız” başlığıyla aktardığı haberinde, Hristodulidis’in yakın çevresinden edindiği bilgilere dayanarak, Hristoduldis’in Erdoğan ve Guterres’le ayaküstü görüşmelerinin “kısa ama bilgilendirici” olduğunu yazdı.

Habere göre yakın çevresinden kaynaklar Hristodulidis’in “diyaloğun gerekli olduğunu” söylediği Erdoğan’a “Kıbrıs müzakerelerinde ilerleme olursa Türkiye-Avrupa ilişkilerinde de ilerleme olacağını” söylediğini aktardı. Erdoğan’ın ise müzakere olması gerektiği görüşüne olumlu yaklaştığını ancak Türkiye-Yunanistan Hükümetler Arası Toplantı için önümüzdeki hafta Atina’ya gideceğini belirttiğini kaydetti. Hristodulidis’in Guterres’le ayaküstü görüşmesinde ise Ay. Demet (Metehan Kara Sınır Kapısı’nın batısında, Alayköy’de) ara bölgedeki Türk faaliyetlerini şikâyet ettiği aktarıldı.

Gazeteye göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Hristodulidis’in Guterres’le “Ay. Demet’teki son gelişmeleri görüştüğünü, Genel Sekreter’e, Kıbrıs müzakerelerinin kaldığı yerden devam etmesi perspektiflerini araştırmak üzere en kısa sürede bir temsilci ataması gerektiğini” ilettiğini söyledi.

Gazete Hristodulidis’in yakın çevresini kaynak göstererek, Genel Sekreter’in Hristodulidis’e gelecek haftaya kadar temsilci meselesini tamamlayacağını ve ilgili açıklamaların yapılacağını söylediğini yazdı, bunun da ilgili açıklamanın, önümüzdeki kısa dönem içerisinde beklenmesi gerektiği anlamına geldiğini yazdı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın 11 Aralık Pazartesi günü yıl sonu münasebetiyle bir resepsiyon vereceği, resepsiyona Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de davet edileceği belirtilen haberde, Hristodulidis’in davete olumlu cevap verdiği, Tatar’ın cevabının da aynı şekilde olmasının beklendiği kaydedildi.

Aynı gazetenin “Başkan Kıbrıs’ın İklim Değişikliği Diyaloğunu İlan Etti” başlıklı haberine göre Hristodulidis Dubai’deki COP28 toplantısında yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik eyleme geçilmesi ve belirli projeler oluşturulması için Rum yönetiminin İklim Değişikliği İnisiyatifinin tarafı olan ülkelerle diyalog başlattığını söyledi. Rum lider, Commonwealth’in (İngiliz Uluslar Topluluğu) 1’inci Okyanuslar konulu Bakanlar Toplantısının 2024’te Güney Kıbrıs’ta yapılacağını açıkladı.

Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Hristodulidis’in COP28 kürsüsünden, Güney Kıbrıs’ın “iklim değişikliği açısından kırılgan bir bölge olan Doğu Akdeniz’in kalbinde bir ülke olarak bu değişikliklerin sonuçlarını büyük ölçüde yaşamakta olduğunu, son yıllarda yangın, kuraklık ve su baskını olaylarının daha sık görülmeye başlandığına işaret ettiği kaydedildi.

Alithia haberi “Guterres ve Erdoğan İle Görüştü… Başkan Genel Sekreter İle Ay. Demet’teki Son Gelişmeleri Ele Aldı”, Haravgi ise “Başkan BM Genel Sekreteri ve Erdoğan İle Dubai’de Görüştü… Hristodulidis Ay. Demet ve özel Temsilci Hakkında Konuştu” başlığı altında özetledi.