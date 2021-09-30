Hristodulidis: Türkiye yeni Osmanlı siyaseti güdüyor

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’da yeni bir Osmanlı İmparatorluğu kurmaya çalışmakla suçlarken, böyle bir yaklaşımın bölgesel güvenliği olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

Hristodulidis, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bu tutumunu yalnızca Kıbrıs’ta değil, Suriye, Irak, Libya ve bölgedeki diğer Arap ülkeleri üzerinde de gösterdiğini öne sürdü. Dışişleri Bakanı, “Türk dış politikasının militarizasyonunun farkındayız ve bu durum, bölgedeki tüm ülkeler için büyük bir endişe teşkil ediyor” dedi.

‘TÜRKİYE İLE SORUNU OLMAYAN ÜLKE YOK’

Hristodulidis, Türkiye’nin eski Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun, AKP’nin amiral gemisi konsepti olan “komşu ülkelerle sıfır sorun” politikasına atıfta bulunarak, “Komşularla sıfır sorundan, bugün tüm komşularıyla sorun yaşayan Türkiye’ye gelindi. Türkiye ile sorunu olmayan ülke yok” ifadelerinde bulundu.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı, “Tanık olduğumuz şey, Türkiye’nin bölgede yeni bir Osmanlı politikasını teşvik etme girişimidir” dedi ve ekledi “Türkiye bölgesel hegemonya olmak istiyor.”

Konuyla ilgili Türkiye’den resmi bir yanıt henüz gelmedi.

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30/09/2021 13:23