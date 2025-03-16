Hristodulidis: "Ülkenin Kurtulması ve Yeniden Birleşmesi Mücadelesini Sürdüreceğiz"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorunundaki diyaloğun yeniden başlamasına yönelik önkoşulların yaratılması için her olasılığı değerlendireceğini vurguladı.

Kıbrıs sorunundaki diyaloğun yeniden başlamasına yönelik önkoşulların yaratılması için her olasılığı değerlendireceğini vurguladı.

Hristodulidis, Cenevre zirvesinin Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlatılması girişiminin devamını işaret etmesini beklediklerini dile getirdi. Hristodulidis, bugünkü "kabul edilemez" durumun sona erdirecek ve Kıbrıs'ın tüm yasal sakinlerine güvenlik ve refah içinde yaşama olanağı sunacak modern, birleşik bir Avrupa devletine dönüşmesini sağlayacak bir çözümün başarılmasını istediklerini de söyledi.

“Fileleftheros” internet sayfasına göre Eylence’de bu sabah bir anma törenine katılan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, beklentileri ve hedefleri çok iyi bilerek birkaç saat içerisinde Cenevre’ye hareket edeceğini belirtti.

Kıbrıs sorunundaki diyaloğun yeniden başlamasına yönelik önkoşulların yaratılması için her olasılığı değerlendireceğini söyleyen Hristodulidis, Kıbrıs Rum tarafının, beklentilerini sınırladığını savunduğu diğer tarafın tutumuna karşın her türlü imkânı değerlendireceğini vurguladı.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca ülkenin "kurtulması ve yeniden birleşmesi" mücadelesini yoğun bir şekilde sürdüreceklerini kaydederek "orduların, garantörlerin ve müdahale haklarının olmadığı” bir ülkeden de söz etti.