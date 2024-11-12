Hristodulidis ve Fidan bu kez Bakü’de ayaküstü sohbet etti
12/11/2024
Rum Lider Nikos Hristodulidis ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne Taraf Devletler Konferansı (COP29) çerçevesinde ayaküstü sohbet etti. Fotoğraları paylaşan Rum Basını, “ Bu toplantı, Budapest’teki önceki görüşmelerinin devamı niteliğindeydi. Görüşmenin ana gündem maddesi, Kıbrıs sorunu ve görüşmelerin yeniden başlatılması için yapılan çabalar oldu” diye yazdı
12/11/2024 10:17