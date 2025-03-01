Hristodulidis ve Kombos iktidardaki 2 yıllık faaliyetlerini değerlendirdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in iktidara gelişinin 2’nci yıl dönümü nedeniyle Fileleftheros gazetesi yazarları Hristodulidis ve kabine üyelerinden, iki yıllık icraatlarını değerlendirmelerini ve özeleştiri yapmalarını istedi ve her biriyle ilgili değerlendirmelerini aktardı.

Gazete web sayfasında “Hristodulidis: ‘Temelleri Attık’” başlığıyla yayımladığı haberinde, Hristodulidis’in, seçim programı çerçevesindeki hedeflere istikrarla ilerlediklerini belirterek, politikasının şeffaflık çerçevesinde hizmet ettiği amaçları açıkladığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis güçlü, dayanıklı ve rekabetçi ekonomi, vatandaş dostu devlet için dijital dönüşüm, kurumlar ile halk karasındaki güvenin yeniden kurulmasına yönelik devlet reformları, halkın bütün sektörlere güvenini güçlendirmek şeklinde sıraladı.

Hristodulidis “savunma ve güvenlik konularında askeri altyapının iyileştirilmesi yönünde ilerlediklerini” belirterek, ABD ile iş birliklerinin artırılması, askeri malzeme ve eğitim programlarına doğrudan erişim olanağı kazandıklarını söyledi.

Güney Kıbrıs’ın güç unsurlarının genişlemesinin ve Gazze’ye denizden insani yardım ve savaş bölgelerinden sivil tahliye programları ile oynadığı rolden sonra uluslararası alanda da artan rolünün kabul gördüğünü söyleyen Hristodulidis bunun “vatanın kurtuluşu ve yeniden birleşmesi hedefine hizmet ettiğini” söyledi.

Gazete Rum Savunma Bakanı Konstantinos Kombos’un aynı bağlamdaki açıklamalarını “Türkiye’nin Engellerinin Aşılması İçin Esneklik” başlığıyla aktardı.

Habere göre Bakanlığının ülkenin jeopolitik izinin genişlemesi için çok daha güçlü ve sağlam adımlar attıklarını belirten Kombos, önlerindeki en ciddi engelin, dış politikalarının uygulama alanının altını oymakla suçladığı Türkiye olduğunu söyledi.

Kombos “buna rağmen Dışişleri Bakanlığı, elindeki imkanları esnek şekilde kullanarak ülkenin uluslararası toplumdaki konumunu güçlendirme hedefine bağlılığını sürdürüyor.” ifadesini kullandı. Türkiye’nin Rum yönetiminin faaliyetlerine sürekli engel çıkarmasına rağmen Körfez ülkeleri ile ilişkilerini karşılıklı ziyaretler ile güçlendirmeyi başardıklarını, Kazakistan’da büyükelçilik açarak Orta Asya’da ve Ermenistan’a büyükelçilik açarak Kafkas bölgesindeki ülkelerle ilişkilerini geliştirdiklerini söyledi.

Kombos, Güney Kıbrıs’ın Uluslararası Frankofoni Örgütü’ne tam üyeliğini, 2024-2027 dönemi için BM İnsan Hakları Konseyi’ne seçilmesini, ABD ile stratejik diyalog kurması ve Birleşik Krallık ile iki tur stratejik diyalog gerçekleştirmesini “başarı” hanesinde sıraladı.

Hristodulidis’in Beyaz Saray ziyareti sonrasında Güney Kıbrıs’ın ABD’nin üç savunma programına dahil edildiğinin açıklandığını hatırlatan Kombos, 20 ülkeden yüzlerce yetkiliye eğitimler veren CYCLOPS eğitim merkezinin faaliyetlerini geliştirdiğini, olanaklarını genişlettiğini kaydetti.

Kombos iki yıl içerisinde “ESTIA” ulusal planını Sudan, İsrail ve Lübnan’dan sivil tahliyeleri için üç kez aktifleştirdiklerini, Rum tarafında kurulan özel fon ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin iş birliğinde “AMALTHİA” mekanizmasını oluşturduklarını ve Gazze’ye bugüne kadar 23 bin ton ek insani yardım gönderdiklerini söyledi. CyprousAid programını güçlü bütçe ve Afrika kıtası başta olmak üzere çeşitli ülkelerde yeni faaliyetler planladıklarını ekledi.