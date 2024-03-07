Hristodulidis ve Von Der Leyen Ada’ya birlikte döndü Rum Lider Hristodulidis ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Bükreş’teki Avrupa Birliği Zirvesi sonrası birlikte özel uçakla Kıbrıs’a geldi.

Rum Başkanlık Kurumsal Hesapları’ndan paylaşılan haber ve görsellerde, Hristodulidis ve Von Der Leyen, Rum Başkanlık Sarayı’nda görüştüler , yemek yediler ve bahçede gezdiler.

İki Liderin gündeminde, Gazze’ye insani koridor ve bu amaçla Larnaka Limanı’na ziyaret ile Kıbrıs’ta güncel durumun yer aldığı açıklandı.