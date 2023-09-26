Hristodulidis’in 2013-2018 yıllarında başkanlıkta görev yaptığı esnada aldığı maaş ve ödenekler mercek altında

Güney Kıbrıs Sayıştay Başkanlığının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 2013-2018 yılları arasında Rum Yönetimi Başkanlığında geçici görevlendirmeyle hizmet verdiği zaman diliminde devlet memuru olarak aldığı maaş konusunda dünden bu yana araştırma yaptığı haber verildi.

Politis gazetesi manşetten yer verdiği haberinde, Dışişleri Bakanlığına dün bir mektup gönderildiğini ve bu mektupla Hristodulidis’in söz konusu zaman diliminde aldığı maaş ve ödeneklerin ortaya konmasının istendiğini iletti.

Sayıştay Başkanının gündemine getirilen şikâyetin, Hristodulidis’in devlet memuru olarak Rum Yönetimi Başkanı eski Başkanı Nikos Anastasiadis’in yanında hizmet verdiği sürede yüklü bir maaştan ve sosyal haklardan faydalandığından söz ettiğini yazan gazete, yasaya göre Hristodulidis’in başkanlıktaki maaşının A12 baremiyle sınırlı olması gerektiğine işaret etti.

Gazete Hristodulidis’in Sayıştay Başkanının araştırmalarına, başkanlıkta göreve geldiği ilk andan itibaren fazla ek mesai almasıyla gündeme gelen ve dün istifasını sunan Hükümet Sözcü Vekili Doksa Komodromu meselesinin ifşa olması sebebiyle, başkanlıkta yaptığı kontroller çerçevesinde sayıştay başkanına yapılan şikayetin ardından dahil olduğunu da ekledi.