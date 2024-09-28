Hristodulidis’in Chevron şirketiyle yaptığı görüşmeden sonuç çıkmadı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içindeki “Afrodit” yatağında ruhsat sahibi “Chevron” şirketinin Başkan Yardımcısı Frank Kasalo ile görüştüğü bildirildi.

Haravgi gazetesi, görüşmeden herhangi bir sonuç çıkmadığını ve Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis’in de, tarafların görüşmede, gerek Güney Kıbrıs ile geniş bölgedeki enerji planları, gerekse “Chevron” şirketinin planları çerçevesindeki stratejik öneme sahip çalışmalara verdikleri desteği teyit ettiklerini söylediğini yazdı.

Görüşmenin, Enerji Bakanlığı ile “Chevron” şirketinin, önümüzdeki dört ay boyunca “Afrodit” yatağının geliştirilmesine yönelik müzakereler yapılmasına dair açıklaması çerçevesinde yapıldığını kaydeden Letimbiotis, önümüzdeki dönemde, oluşturulan yol haritasının da katkısıyla, iş birliğinin ilerleyeceğini belirtti.

-ABD’den Güney Kıbrıs’a yatırım ilgisi

Gazete, bir diğer haberinde ise, Hristodulidis’in New York’ta, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) faaliyet gösteren yatırımcı şirketlerin iş adamlarıyla görüştüğünü yazdı.

Habere göre Letimbiotis, iş adamlarının Güney Kıbrıs’ta enerji, denizcilik, turizm ve finans sektöründe yatırım yapma konusunda ilgi gösterdiklerini ve temasta kalmaya devam edeceklerini taahhüt ettiklerini söyledi.

Letimbiotis, Hristodulidis’in iş adamlarına reform programının hayata geçirilmesi ve dijitalleşmeyle ilgili bilgilendirme yaptığını ifade etti.