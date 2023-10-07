Hristodulidis'in emeklilik maaşı konusu gündemden düşmüyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, maaşının yanı sıra emeklilik maaşı alması konusu gündemden düşmüyor.

Alithia gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Letimbiotis, tüm başkanların emeklilik maaşını bırakacak olanağının bulunmadığını söyledi.

Letimbiotis, geçmiş yıllarda başkanlar ve bakanların bu miktarı, ülkenin ekonomik krizde ve memorandumda olduğu dönemlerde çeşitli kuruluşlara dağıttığını da belirtti.

Letimbiotis açıklamasında ayrıca her bakanın, her başkanın ekonomik koşullarının farklı olduğuna belirterek buna saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

Letimbiotis, emekli maaşının reddedilmesi gibi bir prosedürün bulunmadığını söyledi.

Gazete Hristodulidis'in 44 yaşından bu yana aylık bin 100 Euro (bazı yerde bin 300 olarak geçiyor) emeklilik maaşı aldığını da anımsattı.

Öte yandan Politis gazetesi ise aynı haberinde Letimbiotis’in açıklamalarının yanı sıra 2011 ve 2015 yıllarında, emeklilik maaşlarından vazgeçen benzer durumdaki yetkililerden söz etti.

Gazete 2011 yılında Kikis Kazamias’ın, 2015 yılında ise Yoannis Kasulidis’in, Sayıştaylığa mektup göndererek emeklilik maaşlarından vazgeçtiklerini dair beyanda bulunduklarını yazdı.