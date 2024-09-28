Hristodulidis’in eski avukatı mülakatta kötü İngilizcesi nedeniyle elendi

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) seçilmek üzere, aralarında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in eski avukatının da bulunduğu adaylarla yaptığı mülakatta, Rum Yönetimi’nin sunduğu listenin reddedilme nedenin belirlendiğini bildirildi.

Alithia gazetesi, Hristodulidis’in 2004-2007 ve 2010-2012 yılları arasında avukatlığını yapan ve ismi belirtilmeyen şahsın, mülakattan İngilizceyi kötü kullandığı gerekçesiyle elendiğini ve listedeki tüm kişilerin geçer not alması halinde, bu listenin komiteye sunulabileceğini yazdı.

Haberde, komiteye sunulacak listede geçer not almış 3 aday olması zorunluluğu bulunduğu belirtildi.