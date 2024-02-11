Hristodulidis’in imajı 'olumsuz'

Haftalık Kathimerini’de yer alan ankette, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in imajının yüzde 64 oranında olumsuz olduğu ve Kıbrıs sorunundaki icraatlarının yüzde 73 oranında onaylanmadığı sonucu çıktı.

Symmerton Market Research’a yaptırılan ankete göre, katılımcıların yüzde 67’si Hristoudlidis’in seçim öncesinde verdiği sözleri tutmadığına inanıyor ve Kıbrıs sorunu, ekonomi ve sosyal politika icraatları çok olumsuz buluyor.

Gazete, Hristodulidis’in yaşadığı düşüşün DİSİ ve AKEL ilk iki sıraya taşırken ELAM’ı üçüncü parti konumuna getirdiğine dikkat çekti.

Gazeteye göre “yarın Avrupa Parlamentosu seçimi yapılsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusuna katılıcıların yüzde 20,5’i DİSİ, yüzde 19,4’ü AKEL, yüzde 9,1’i ELAM, yüzde 7,3’ü DİKO cevabını verirken yüzde 14,4’ü kararsız olduğunu, yüzde 19’u da sandığa gitmeyeceğini ya da boş oy atacağını söyledi.

Rum siyasiler hakkındaki görüşleri sorulduğunda Nikos Hristodulidis için yüzde 64 olumsuz, yüzde 30 olumlu; Annita Dimitriu için yüzde 51 olumlu, yüzde 42 olumsuz; Stefanos Stefanu için yüzde 49 olumlu, yüzde 37 olumsuz; Nikolas Papadopulos için yüzde 62 olumlu, yüzde 28 olumsuz; ELAM Başkanı Hristos Hristu için yüzde 62 olumlu yüzde 27 olumsuz; Marinos Sizopulos yüzde 76 olumlu, yüzde 15 olumsuz; Marios Karoyan yüzde 69 olumlu, yüzde 20 olumsuz; Yorgos Petridis yüzde 53 olumlu, yüzde 33 olumsuz denildi.

Ankete katılanların yüzde 73’ü Hristodulidis’in Kıbrıs sorunundaki icraatlarını onaylamıyor, yüzde 22’si onaylıyor, yüzde 5’i cevap vermek istemedi. Ekonomi yönetimini katılımcıların yüzde 80’i onaylamıyor, yüzde 19’u onaylıyor, yüzde 1’i cevap vermek istemedi. Toplumsal politikalarını katılımcıların yüzde 74’ü beğenmiyor, yüzde 23’ü beğeniyor, yüzde 3 cevap vermedi ve hayat kalitesinin iyileşmesi konusunda katılanların yüzde 82’si memnun değil, yüzde 19’u memnun, yüzde 1 cevap vermek istemedi.

Hristodulidis’in seçim kampanyasında verdiği sözleri tutup tutmadığı konusundaki görüşleri sorulduğunda katılımcıların yüzde 67 “tuttu”, yüzde 22 “tutmadı” dedi, yüzde 11’i görüş belirtmedi.

Gündelik yaşamınızda hangi konular sizi meşgul ediyor? Sorusuna ise katılımcıların yüzde 71’i ekonominin gidişatı, yüzde 32’si Kıbrıs sorunu, yüzde 29’u Skandallar, yolsuzluklar vb, yüzde 27’si sığınmacılar, yüzde 20’si toplumsal meseleler, eğitim ve sağlık, yüzde 5’i ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve milliyetçilik, yüzde 2’si ise çevre ve ekolojik konular cevabını verdi.