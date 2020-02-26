Hristodulidis’in Lavrov’dan “Olumlu Mesajlar Aldığı” Savunuldu

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in 43’üncü BM İnsan Hakları Konsey Toplantısı çerçevesinde görüştüğü Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’dan, Rusya’nın tavrına dair olumlu mesajlar aldığı savunuldu.

Alihtia ve diğer gazetelerin “güvenilir kaynaklara” dayandırdığı habere göre, BM Barış Gücü, Kıbrıs sorunu, Maraş ve MEB konularının ele alındığı dünkü görüşmede Lavrov Hristodulidis’e Rusya’nın Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu iletti.

Kapalı Maraş konusunda yapılacak her hareketin BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına uygun yapılması gerektiği görüşünü aktaran Lavrov, Rusya’nın, Rum Yönetiminin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge”(MEB) içerisinde üçüncü taraflarca yapılan bütün hareketlere karşı olduğunu da söyledi. Sergei Lavrov ülkesinin, BM Barış Gücü’nün görev/yetkilerinde veya personel sayısında gelecekte yapılması muhtemel değişiklikler için de ev sahibi ülkenin olur vermesinin şart olduğu görüşünde olduğunu da aktardı.

Gazete “Lavrov’dan Destek Teyidi… Rusya MEB’deki Hareketlere Karşı” başlıklı haberinde, kaynaklarının, Lavrov’un “ev sahibi ülke” ifadesi ile Rum Yönetimini kast ettiği görüşünde olduklarını yazdı.

Politis “Rusya’dan Olumlu Mesajlar” başlığıyla aktardığı haberinde, önümüzdeki günlerde Sergei Lavrov’un Güney Kıbrıs’ı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de Mayıs ayında Moskova’yı ziyaret etmesinin beklendiğini hatırlattı.

Filelefthros “Ancak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Rızasıyla… Hristodulidis-Lavrov Görüşmesinin Gündeminde UNFICYP, Maraş ve Kıbrıs Sorunu” başlıklı haberinde, BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden biri olan Rusya’nın bu çerçevede çoğu zaman Kıbrıs sorununa belirleyici müdahalelerde bulunduğunu hatırlattı.

Rum Yönetiminin çoğu zaman, Kıbrıs sorununda desteğini almak için Moskova’ya yönelmesinin tesadüf olmadığına dikkat çeken gazete, “bu nedenle Kıbrıs sorununda bu aşamada da UNFICYP (BM Barış Gücü) ve Maraş gibi zor konularda da katkıda bulunabilir” ifadelerine yer verdi.

Haravgi “Rus-Kıbrıs İlişkileri” başlığını attı.

26/02/2020 11:28