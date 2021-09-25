Hristodulidis’in New York temasları…

76’ncı BM Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde New York’ta buluşan Rum, Yunan ve Mısır Dışişleri bakanlarının, ülkeleri arasındaki üçlü işbirliğine başka ülkelerin de katılması konusunu görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre Nikos Hristodulidis, Nikos Dendias ve Sameh Soukry’nin, perşembe günkü görüşmelerinde ülkeleri arasındaki üçlü işbirliği çalışmalarına, başka devletleri de “ad hoc” zemininde davet etme ihtimalini görüştü ve ekim ayında Yunanistan’da yapılacak üçlü (Güney Kıbrıs, Yunanistan, Mısır) zirvenin hazırlıklarını ele aldı.

Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hristodulidis’in dün de Arap Birliği Genel Sekreteri, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı, Ermenistan Dışişleri Bakanı, Ürdün Başbakan Vekili ve Dışişleri Bakanı, Guyana Moğolistan ve Ruanda Dışişleri bakanları ile görüştüğü kaydedildi.

Açıklamada, perşembe günü Nikos Dendias ve Shameh Soukry ile gerçekleşen görüşmede üçlü işbirliği çerçevesinde uzlaşılanların bugüne kadar hayata geçirilme sürecinin gözden geçirildiği kaydedildi. Çok yakında Lefkoşa’nın Rum kesiminde işlemeye başlayacak olan, proje takip mekanizmalarının kurumsallaşmasına bağlılık belirtilirken, çalışmalara başka ülkelerin de ad hoc zemininde katılması ve ekimdeki zirvenin hazırlıkları konularının ele alındığı da kaydedildi.

ARAP BİRLİĞİ İLE SİYASİ İSTİŞARELER İÇİN MUTABAKAT ZAPTI İMZALANIYOR

Açıklamada ayrıca Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ile görüşmede ise, mayıstaki son görüşmelerinden bu yana Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki gelişmelerin ve Güney Kıbrıs ile Arap Birliği arasındaki ilişkilerin güçlendirilme yollarının ele alındığı belirtildi. Bu maksatla, iki taraf arasında siyasi istişareler için Mutabakat Zaptı parafe edilmesi hedefiyle derhal istişarelere başlanması ve Zaptın, Abuol Gheit’in önümüzdeki dönemde Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyarette imzalanmasına karar verildiği de eklendi.

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25/09/2021 14:50