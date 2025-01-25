Hristodulidis'in savunma harcamaları

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in başkanlığındaki hükümetin, savunma harcamalarının, seçim taahhütleriyle bağdaşmadığı belirtildi.

“Sigmalive” internet sayfası, savunma ve strateji konuları uzmanı, eski Milletvekili Aristos Aristotelus imzalı “Rum Stratejik İncelemeler Merkezi’”ne ait bilgi notuna dayanarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, görevi devralmadan önceki seçim vaatlerinin, bugünkü savunma harcamaları ile bağdaşmadığını belirtti.

Habere göre yeni hükümet, 2023 yılında, teçhizat da dahil olmak üzere “savunma donanımına”, bir önceki hükümete göre 7.1 milyon daha az olan 162.9 milyon euro tahsis etti. Bu miktarın da GSYİH’nın yüzde 0,51’ine tekabül ettiği de ifade edildi.

2024 yılında ise hükümet aynı amaç için hemen hemen 2023 yılı rakamlarının benzeri olan 163.6 milyon euro harcarken bu daha sonra ek bütçeyle, GSYİH’nın yüzde 0.57’sine denk gelen 193.6 milyon euroya çıkarıldı.

Habere göre 2025 yılı için ise donanım için bütçelenen miktar artırılmazken bunun aksine bir önceki yıla oranla 14 milyon euro azaltıldı.

İlgili bilgi notunda hükümetin hedefine ulaşması için ekipman ödeneğinin yıllık 733,5 milyon euroyu aşması gerektiğine de vurgu yapıldı.