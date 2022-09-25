Hristodulidis’in seçim bürosuna saldırı düzenlendi...

ads ads ads ads
25/09/2022

ads
ads
Hristodulidis’in seçim bürosuna saldırı düzenlendi...

Güney Kıbrıs’ın Başkan adaylarından Nikos Hristodulidis’in Limasol’daki seçim bürosuna, dün sabaha karşı kimliği belirsiz şahıslar tarafından taşlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, saldırı sonucu seçim bürosunda maddi hasar meydana geldiğini kaydederken, çekilen fotoğraflarda büronun duvarlarına Hristodulidis aleyhinde sloganlar yazıldığı görüldü.

Haberde, olayın polise bildirildiği ve konuyla ilgili seçim bürosundan açıklama yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, olaydan dolayı üzüntü duyulduğu ve demokratik, çağdaş ve Avrupalı bir devletle bu tür eylemlerin bağdaşmadığı ifade edildi.

25/09/2022 15:31
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Hristodulidis
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.