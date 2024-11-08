Hristodulidis'ın Trump'ın yakın çalışma arkadaşıyla görüşmesinin yankıları sürüyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Washington’a gerçekleştirdiği ziyaret arifesinde Başkanlık Sarayı’nda Donald Trump’ın yakın çalışma arkadaşıyla bir araya gelmesinin yankıları bugün de sürüyor.

Alithia gazetesi “Bilinmeyen X Şahısla Görüşme-Başkan Hristodulidis’in Trump’ın Gizli Bir Yakın Çalışma Arkadaşıyla Amerika Bakanlar Kurulu’nu Görüştü” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Rum devlet radyo ve televizyonu RİK’e verdiği röportajda, Washington ziyareti arifesinde Donald Trump’ın yakın çalışma arkadaşıyla, Başkanlık Sarayı’nda görüşme gerçekleştirdiğine dair ifşa da bulunmasının, birçok soru işaretlerine neden olduğunu yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Trump’ın yakın çalışma arkadaşının ismine dair ayrıntı vermekten kaçınırken, görüşmenin basından uzakta gerçekleştirdiğini dile getirdiğini yazan gazete bu açıklamanın ardından, vatandaşların sosyal medya üzerinden etkileşiminin, özellikle Trump’ın yakın çalışma arkadaşı olan “X” kişi konusunda yoğun olduğunu, Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmek ve Hristodulidis ile görüşmek için, kritik seçim günlerinde ABD’yi terk etmeyi tercih etmesine vurgu yapıldığını belirtti.

Bazı vatandaşların konuya esprili yaklaştığını belirten gazete bazılarının ise bu görüşmenin önemine vurgu yaptığını yazdı.

Gazetecilik açısından ise durumun çok ciddi olduğunu ve bazı soruların gündeme gelmesine yol açtığını yazan gazete “neden Trump’ın yakın arkadaşının ismi konusunda bir gizliliğin bulunduğu”, “Yunanistan Başbakanı örneğin birkaç gün ünce Trump’ın yakın çalışma arkadaşı ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile basına fotoğraf verirken neden Hristodulidis bu gizliliğin dallanıp budaklanmasına izin veriyor” , “neden Hristodulidis bu görüşme haberini Trump’ın seçilmesinden önce duyurmadı”, “ Bu önemli ve büyük ifşanın zamanlamasıyla ne amaçlanıyor”, “madem görüşme gizlilik içerisinde yapıldı neden sızdırıldı” , “Trump’ın yakın çalışma arkadaşı neden Hristodulidis veya başka bir ülkenin liderinin yeni bakanlar kuruluna kimlerin seçileceği konusundaki görüşünü alsın” gibi soruları da sordu.

Trump’ın yakın çalışma arkadaşının kritik seçim günlerini tercih ederek ABD’den ayrıldığını ve Trump’ın yeni bakanlar kurulu konusunda Hristodulidis ile görüş alışverişinde bulunmak için Güney Kıbrıs’a geldiğine dikkati çeken gazete bu ifşanın kendilerini yaklaşık bir yıl öncesine, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Limasol’a giderken AB’nin Kıbrıs sorununa etkin müdahil olması konusunda bir telefon aldığı şeklindeki ifşasına götürdüğünü yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, görüşmeyle ilgili açıklamasında Trump’ın muhtemel seçilmesi ve ilişkilerin nasıl geliştirileceği konusunu ele aldıklarını belirtti.

Görüşmeden ve bu görüşme içerisinde çıkanlardan memnun olduğunu belirten Hristodulidis, Trump’ın yakın çalışma arkadaşıyla yaptığı görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğünü görüşmede ayrıca dışişleri ve savunma bakanlıklarına atanacak muhtemel kişileri de ele aldıklarını ifade etti.

Trump hükümeti döneminde Amerikan yönetimiyle ilişkilere sahip olduklarını ifade eden Hrsitodulidis, ABD ile ilişkilerin devam etmekle kalmayacağını daha fazla gelişerek süreceğini de söyledi.

Hükümet Sözcü Vekili Konstantinos Letimbiotis ise dün yaptığı açıklamada son dönemlerde Güney Kıbrıs-ABD ilişkilerinin yeni bir döneme girdiğini ifade etti.

Trump’ın yakın çalışma arkadaşı ile Hristodulidis’in görüşmesi konusunda ise Letimbiotis, Trump’ın yakın çalışma arkadaşının başka yükümlülükler nedeniyle Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu, Başkanlık Sarayı’nda Hristodulidis ile de bir araya geldiğini söyledi.

Letimbiotis açıklamasında bu kişinin ismini açıklamasının mümkün olmadığını da belirtti.