Hristodulidis'ten AB eleştirisi: “Gelecek görüşmelerde önümüzde bulacağımız önemli bir emsal yaratılıyor”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, AB'nin Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerine başlaması kararına katıldığını ancak bu kararın alınma şeklinin “olumsuz bir emsal yaratacağı” kaygısı taşıdığını belirtti.

Alithia’nın haberine göre, Avrupa Konseyi (zirve) toplantısının dünkü bölümüne girişte gazetecilere konuşan Hristodulidis, diğer AB üyeleri gibi Güney Kıbrıs’ın da Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerinin başlaması kararına katıldığını ancak kararın alınma şeklinin “kötü bir emsal yaratabileceği” kaygısını dile getirdi.

Hristodulidis, "27 üye devlet orada olmadan, katılmadan karar benimsenmesi, Avrupa Birliği’nin en güçlü niteliklerinden birini etkileyen çok yanlış bir emsal oluşturuyor.. Avrupa Birliği’nin bunca yıllık başarısı, kararlarını, bir diyalog süreci aracılığıyla tüm üye devletin vardığı ortak bir yaklaşımla alınmasından kaynaklanıyordu.. Gelecek görüşmelerde önümüzde bulacağımız olumsuz bir emsal yaratılıyor.” dedi.

Oy birliği gereğinin ve veto hakkının gelecekte kötüye kullanılmasından nasıl kaçınılabileceği sorusuna muhatap olan Hristodulidis, konsey toplantılarından önce daha fazla hazırlık yapılması ve meselelerin son dakika kararına bırakılması gerektiği görüşünü ortaya koydu.