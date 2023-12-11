Hristodulidis’ten ara bölge sonrası açıklama: Biz yeni sürece hazırız

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11/12/2023

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Hristodulidis’ten ara bölge sonrası açıklama: Biz yeni sürece hazırız


Hristodulidis’ten ara bölge sonrası açıklama: Biz yeni sürece hazırız

Rum Lider Hristodulidis, bu akşamki liderler görüşmesi sonrası açıklama yaptı.

Rum Başkanlık Sarayı resim hesaplarından yapılan açıklamada, Hristodulidis’in görüşleri aktarıldı

Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart’ın Ledra Palace'taki Resepsiyonu sırasında verdiği bilgileri de kamuoyu ile paylaştı.

Rum Lider, “Sayın Steward'ın, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs meselesi için bir özel temsilci atayacağını resmi olarak açıklayacağını bizlerle açıklaması önemliydi, en kısa sürede Kıbrıs'a gelmesini umuyoruz” dedi

Hristodulidis, “Biz kendi tarafımızdan hazırız. Müzakere masasında ne aradığımızı çok iyi biliyoruz, nihai hedefin ne olduğunu biliyoruz ve yeniden birleşmeye, Kıbrıs sorununun mutabakata varılan çerçeve temelinde çözülmesine yönelik olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız."diye ekledi

11/12/2023 21:40
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TAGS: Hristodulidis’ten ara bölge sonrası açıklama: Biz yeni sürece hazırız
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