Hristodulidis’ten Cenevre öncesi mesajlar

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, hedeflerinin, Kıbrıs sorunu ile ilgili müzakerelere, Crans-Montana’da kesildiği yerden, üzerinde anlaşmaya varılan çerçeve temelinde yeniden başlamak olduğunu belirtti ve “Başka hiçbir şeyi tartışmıyoruz” dedi. Hristodulidis, bu açıklamaları, eşi ve Hollanda Kraliyet Ailesi ile Tarihi Lefkoşa’da ateşkesi belirleyen hat boyunca gerçekleşen ziyaretin ardından gazetecilere yaptı. Cenevre’deki genişletilmiş toplantı hakkında bir soru üzerine Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nden mektup aldığını ve “Cenevre’ye giderken olumlu bir sonuç elde etmek için hazırlık yapıyoruz” dedi. Hristodulidis, “Hedefimiz tek bir şeydir: Crans-Montana’da kesilen yerden, üzerinde anlaşmaya varılan çerçeve temelinde müzakerelere yeniden başlamak. Başka hiçbir şeyi tartışmıyoruz” diye ekledi. Ayrıca, “Uluslararası gelişmeleri göz önünde bulundurarak, Ukrayna ile ilgili gelişmeleri ve bölgemizdeki durumu görüyoruz, Türk Cumhurbaşkanı’nın Avrupa-Türkiye ilişkileriyle ilgili bazı açıklamalarını duydum. Avrupa Konseyi Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, eğer Türkiye’nin çerçeveye uygun bir yanıt vermesi durumunda, evet, olumlu gelişmeler bekleyebiliriz” dedi. Kıbrıs’ın kendi tarafında, belirttiği çerçeve içinde her şeyi yapacağını vurgulayan Hristodulidis, “Başka herhangi bir çözüm şekli ya da işgalin pekiştirilmesine veya başka bir çözüm altyapısının oluşturulmasına yönelik hiçbir hareketi tartışmıyoruz” dedi.