Hristodulidis’ten doğal gaz konusunda “yeni coşkulu açıklama”

Alithia, Kahire’de yarın Mısır ile imzalanacak mutabakat zaptı ve Güney Kıbrıs'ın tek yanlı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgesinden doğal gaz alacak ülke ile ilgili anlaşmanın, lisans sahibi şirketlerin çalışmalarını tamamlamasından ve/veya şirketlerin nihai yatırım kararı almasından sonra devreye girecek olmasına rağmen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, dün “yeni coşkulu açıklamalar yaptığını” yazdı.

Gazeteye göre Hristodulidis yarın imzalanacak anlaşmaların, doğal gazın ticarileştirilmesi açısından Rum yönetimi için “tarihi olduğunu” söyledi. Hristodulidis, anlaşmaların jeopolitik, siyasi, enerji, ekonomik açıdan önemine” vurgu yaptı.

Yarın atılacak imzaları “bugünkü çevresel ve uluslararası olgular dikkate alındığında bölge ülkeleriyle iş birliği gelişmeleri açısından da belirleyici bir gelişme” olarak niteleyen Hristodulidis, doğal gazın ticarileştirilme tarihini soran gazetecilere “aklında, müdahillerle görüşmelerde ortaya çıkan belirli bir tarih olduğunu” söyledi; “Ancak somut bir şey söylemek istemiyorum.” dedi

Hristodulidis, kendileri için önemli olanın, projenin planlandığı gibi uygulanması olduğunu, açıklamaların daha sonra yapılacağını kaydetti.