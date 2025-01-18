Hristodulidis’ten Güney Kıbrıs’taki silahlanma ile ilgili yeni açıklama

“ABD, Baf’taki Askeri Üsse takviye yapıyor AB deniz üssü istiyor”

Hristodulidis, Berlin’de gazetecilere açıklama yaptı

Rum Lider Hristodulidis, Güney Kıbrıs’a bir Amerikan heyetinin gideceğini, bu heyetin Baf’taki “Andreas Papandreou” Hava Üssü’nün daha da modernize edilmesine yönelik planlamalar yapacağını açıkladı.

Ayrıca, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’taki deniz üssünü kullanma niyetine dikkat çekti.

Rum Lider, Berlin’de gazetecilerin Güney Kıbrıs’ın NATO’ya katılımı konusunda soruları üzerine, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin caydırıcı gücünü artırma çabaları hakkında bilgi verdi.

Hristodulidis, özellikle Avrupa Birliği ile yapılan görüşmelerde, Kıbrıs’taki Deniz Üssü’nün güçlendirilmesi konusunun da gündeme geldiğini ve Avrupa Birliği’nin bu üssü kullanma konusunda ilgisinin olduğunu belirtti.

Rum Lider Ayrıca, Amerikan hükümetinin son gelişmeleri hakkında da bilgi vererek, “Amerikan hükümetinden olumlu bir geri dönüş aldık ve ‘Andreas Papandreou’ Hava Üssü’nün daha da modernize edilmesine yönelik olarak Kıbrıs’a bir Amerikan heyeti gelecek,” dedi.