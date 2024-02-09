Hristodulidis’ten hellim konusunda temaslar

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09/02/2024

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Hristodulidis’ten hellim konusunda temaslar

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “Menşe İsmi Korumalı” (MİK) hellim üretimiyle ilgili olarak paydaşları birbirinden ayıran “büyük boşluğu kesin olarak kapatmaya kararlı göründüğü” haber verildi.

Hristodulidis’in dün büyükbaş hayvan üreticilerinden bir grupla bir araya geldiğini yazan Fileleftheros gazetesi, iki gelişmenin sonuçlanmasının ardından, ortaya çıkan sorunlara son verilmesi için kararlar alınması amacıyla tüm paydaşlarla 21 Şubat’tan sonra toplantı yapacağını kaydetti.

İki dönüm noktasından birinin AB mahkemesinin Menşe İsmi Korumalı ürünün tescili aleyhinde yapılan başvuruyla ilgili kararı, ikincisinin ise Brüksel’de üye devletlere beş yıllık ek bir geçiş dönemi tanınmasına izin verecek bir yönetmelik yayınlanması olduğunu anımsatan gazete, hükümetin kararlarının 21 Şubat sonrası açıklanacağını ekledi.

09/02/2024 11:54
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TAGS: Hristodulidis, hellim, temaslar
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