Hristodulidis'ten Noel mesajı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Noel yortusu nedeniyle mesaj yayımladı.

Rum Devlet Radyo Televizyonu RIK’in haberine göre Hristodulidis Noel mesajında, gelecek nesillerin, çağdaş bir devlette barış ve güvenlik koşulları altında refah içinde yaşaması için Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi gerektiğini belirtti.

Hristodulidis mesajında ayrıca bu günlerde düşüncelerin, desteğe ihtiyacı olan insanlara yöneldiğini belirterek Noel’in önemini vurguladı.

-Başpiskopos’un mesajı

Rum Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios da yayımladığı Noel mesajında, Kıbrıs sorunundan bahsetti.

Kıbrıs sorununda yeni bir yol izleme, hedeflerin ve isteklerin yeniden belirlenmesinden söz eden Başpiskopos Yeorgios, Türk tarafının taleplerine göre müzakerelere başlamanın oldukça tehlikeli olduğunu savunarak bunun Güney Kıbrıs’ı uluslararası toplum önünde ortada bırakacağını söyledi.

Yeorgios mesajında ayrıca KKTC’ye giderek otellerde kalan, Ercan Havalimanı’nı kullanan Kıbrıslı Rumları da “işgali desteklemekle” eleştirdi.