Hristodulidis'ten üç tarih önerisi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, yeni geçiş noktalarının açılması konusunda bir anlaşmaya varılması amacıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la görüşmek üzere tarih önerileri sunduğu belirtildi.

Rum basını Rum Yönetimi Başkan Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Şefi Colin Stewart ile görüşmesine yer verdi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Şefi Colin Stewart’ın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği görüşme de Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros gazetesi, “Ocak Ayının İkinci On Gününü Önerdi-Hristodulidis Tatar ile Görüşmek İçin Üç Tarih Verdi” başlıklı haberinde, Hristodulidis’in, iki liderin yeni geçiş noktalarının açılması konusunda bir anlaşmaya varması amacıyla, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmek için verdiği tarihlerin ocak ayının ikinci on günü içerisinde olduğunu yazdı.

Habere göre Stewart, Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada konu hakkındaki yapıcı işbirliklerinin ve çabalarının sürdüğünü belirtti.

Geçiş noktalarına ilişkin çalışmaların sürekli olduğunu belirten Stewart, bunları çok yapıcı olarak nitelendirdi.

Bu konudaki görüşme için henüz tarih belirlenmemesine karşın, en kısa zamanda ilerleme kaydedileceğine yönelik iyimserliğini dile getiren Stewart, liderlerin kısa zaman içinde, geçiş noktalarıyla ilgili anlayış oluşmadan önce, kendi görüşlerini vermek için bir araya gelecekleri konusunda iyimser olduğunu da ifade etti.

Her iki taraftan da olumlu belirtilerin bulunduğundan bahseden Stewart, liderlerin, özlü bir sonuca ulaşmak için iyi bir hazırlığa da vurgu yaptığını kaydetti ve bunun da olumlu bir unsur olduğuna dikkati çekti.

Haravgi gazetesine göre Stewart, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun gelişine ilişkin ayrıntı vermekten kaçınırken Kıbrıslı Türk liderinin, Hristodulidis ile olası bir görüşmeye istekli olup olmadığı sorusu üzerine ise ihtiyatlı iyimserliğini dile getirdi.

Politis gazetesi, “Yiğitler-Pile Yolu Yeniden Masada” başlıklı haberinde Stewart’ın, liderlerle, yeni geçiş noktalarının açılması konusunda dünkü ayrı ayrı görüşmelerinden, Birleşmiş Milletler'in, yeni geçiş kapılarının açılmasına yönelik görüşmelerde, iki tarafı memnun edecek ortak bir bileşenin bulunacağını düşündüğünü yazdı.

Gazete Stewart’ın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesine atıfta bulunarak Kıbrıs Türk tarafının, Yiğitler-Pile yolunun açılması ile Akıncılar (Luricina) sakinlerinin Limya’ya çıkan yola doğru çıkışlarının sağlanması ihtimalinden söz ettiğini belirtti.

Gazete Stewart’ın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamaya da yer verdi.

Öte yandan Alithia gazetesi ilgili haberi “Gayriresmi Yemekte Varılan Uzlaşma Konusunda Hristodulidis ve Tatar’dan Herhangi Bir Adım Yok” başlığıyla verdi.

Haravgi gazetesi ise ilgili haberleri “Stewart, Yeni Geçiş Kapılarının Açılması Konusunda İyimser-Tatar, Athienu, Erenköy Geçitlerinin Açılmasını Kabul Etmedi” başlıklarıyla aktardı.