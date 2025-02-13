Hristodulidis’ten Yunanistan’ın yeni cumhurbaşkanına tebrik telefonu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Yunanistan’ın yeni Cumhurbaşkanı seçilen Konstantinos Tasulas’la dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi Hristodulidis’in gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde cumhurbaşkanı seçilmesinden ötürü Tasulas’ı kutladığını ve Tasulas’a Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyarette bulunma daveti yaptığını yazdı.

Hristodulidis konuyla ilgili yazılı açıklamasında, yalnızca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının daha fazla güçlenmesi için değil, Helenizmin ulusal hedefleri ve menfaatlerinin de ileriye götürülmesi için yakın bir iş birliğinde bulunmalarını sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.