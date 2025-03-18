Hristodulidis’ten zirve öncesi mesaj: İrade varsa yol da vardır

Rum Başkan Nikos Hristodulidis, bugünkü zirveye girerken, “İrade varsa, bir yol da vardır” dedi.

Rum Basını, iki Kıbrıslı taraf ve üç garanti gücü olan Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Krallık’tan üst düzey temsilciler katıldığını, Bir AB temsilcisinin ise toplantıyı kenardan izlediğini yazdı.

Hristodulidis, Salı günü erken saatlerde, başkan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili bir görüşme yaptığını ve bu görüşmede, Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma çabalarına katkı sağlayabilecek “belirli öneriler ve teklifler” getirdiğini ifade etti.

Başkan toplantıya doğru ilerlerken gazetecilere yaptığı açıklamada, “İrade varsa, bir yol da vardır” dedi ve konferansın yapıldığı Palais des Nations binasına girdi. Başkan, “Hazırım” şeklinde de bir ifade kullandı. Rum Sözcü Letymbiotis, Hristodulidis’in Guterres ile yaptığı görüşmede, Genel Sekreter’e müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik sürekli kişisel bağlılığı için teşekkür ettiğini ve çok taraflı toplantıyı düzenlemesinden dolayı teşekkür ettiğini belirtti.