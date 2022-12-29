Hristodulos Protopapas başkanlık adaylığından geri çekildi

Güney Kıbrıs’ta Şubat ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde daha önce aday olduğunu duyuran Hristodulos Protopapas’ın adaylıktan çekildiği belirtildi.

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29/12/2022

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Hristodulos Protopapas başkanlık adaylığından geri çekildi

Güney Kıbrıs’ta Şubat ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde daha önce aday olduğunu duyuran Hristodulos Protopapas’ın adaylıktan çekildiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Hristodulos Protopapas’ın, “Politis” radyo kanalına yaptığı açıklamada, seçilme olasılığının düşük olması nedeniyle adaylıktan çekildiğini belirttiğini yazdı.

Habere göre Protopapas, siyasetten çekilmediğini dile getirirken yeni bir siyasi hareket için hazırlık yaptığını da ifade etti.

29/12/2022 10:09
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TAGS: Hristodulos Protopapas
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