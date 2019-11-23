Hristoforu: Türkiye, Avrupa Birliği'nden ekonomik bir savaşa tahammül edemeyecek

Alithia gazetesine göre, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, Avrupa Halk Partisi’nin (AHP) Türkiye’ye yönelik ödeneklerde kesintiye gidilmesinde başrol oynadığını savunan Hristoforu, AHP’nin tezinin güçlü olduğunu ve yankı bulduğunu, bir diğer ifadeyle, AB’nin “Türkiye gibi, hukuk devleti ve insan haklarını ihlal eden aynı zamanda Avrupa toprağı teşkil eden Kıbrıs’ı elinde tutan ülkeleri finanse etmesinin yasal olmadığını” iddia etti.

Türkiye’yle ilgili katılım öncesi fonlarının da azaltıldığı AB bütçesinde anlaşmaya varılması konusunda KİPE’ye açıklamalarda bulunan Hristoforu, AHP’nin tezinin ilkelere dayandığını ve AB’nin buna saygı duyup, bunu uygulamakla yükümlü olduğunu savundu.

Açıklamasında, AB’nin de Türkiye yönelik tahammül sınırlarını tükettiğini ileri süren Hristoforu, Avrupa Halk Partisi’nde, Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin dondurulmasını dahi ileriye götürmeye kararlı olduklarını belirtti.

“Türkiye’nin, cezalandırılmaksızın, Suriye ve Doğu Akdeniz’deki kışkırtıcı ve yayılmacı hareketlerine devam edemeyeceğini yalnız bu şekilde anlayacağı” iddiasında bulunan Hristoforu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’nin zayıf noktasının ekonomi olduğunu ve Türkiye ekonomisinin yüzde 70’inin de AB’ye bağlı olduğunu öne sürdü.

Hristoforu; “Erdoğan’ın tahammül edemeyeceği tek savaşın, AB’den ekonomik bir savaş olduğunu” iddialarına ekledi.

PARTİLERİN SASOLİ-ÇAVUŞOĞLU GÖRÜŞMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Fileleftheros gazetesi ise haberinde, Rum Yönetimi’nin, AB’nin Türkiye’yle kurumsallaşmış yüksek düzeydeki görüşmelerin ertelenmesi kararına rağmen Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Maria Sassoli’nin, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi konusunda protesto girişiminde bulunmasının ardından, bugün de Rum siyasi partilerinin konuyla ilgili görüşlerine yer verdi.

AKEL’in, partisinin AP milletvekilleri olan Yorgos Georgiyu ile Niyazi Kızılyürek aracılığıyla yaptığı açıklamada, Sasoli-Çavuşoğlu görüşmesinde “resmi bir hata” görmediğini yazan gazete, AKEL’in, Rum hükümetinin yaptırımlar çerçevesinde, istese de AB-Türkiye diplomatik ilişkilerinin ertelenmesini sağlayamadığını öne sürdü.

DİSİ partisinin ise, Lefteris Hristoforu ve Lukas Furla’nın açıklamalarıyla, Sasoli-Çavuşoğlu görüşmesi konusunda rahatsızlık duyduğunu ifade ettiğini kaydeden gazete, DİSİ’nin AP Başkanı’na yönelik bir protesto mektubu hazırladığını, aynı zamanda konu hakkında Avrupa Halk Partisi (AHP) grubunu bilgilendireceğini de aktardı.

Gazete, EDEK partisinin ise Dimitris Papadakis aracılığıyla yaptığı açıklamada, görüşmeyi “hata” olarak nitelendirdiğini ve bizzat AP Başkanı ve Sosyalistlerin siyasi grubu çerçevesinde harekete geçeceğini belirtti.

DİKO ise Kostas Mavridis aracılığıyla yaptığı açıklamada, bazı boyutların açıklığa kavuşmasını beklediğini belirterek, konuyla ilgili herhangi bir görüş belirtmedi.

23/11/2019 12:56