Hristofyas solunum cihazından çıkarıldı

Bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşayan eski Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın solunum cihazından çıkarıldığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi’ndeki yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Hristofyas’ın sağlığında bazı küçük iyileşme belirtileri görüldüğünü ancak durumunun hala kritik olduğunu yazdı.

Avrupa Parlamentosu seçiminde oy kullandıktan sonra Hristofyas’ı ziyaret eden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Hristofyas’ın solunum cihazından çıkarıldığını söyledi.

Habere göre, Anastasiadis, Hristofyas’ın sağlığındaki iyileşmenin mutluluk verici olduğunu ancak “durumun zor olduğunu” belirtti.