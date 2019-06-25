Hristofyas son yolculuğuna uğurlandı

Rum Yönetimi eski başkanlarından, bir dönem AKEL Genel Sekreteri ve Temsilciler Meclisi Başkanlığı yapmış Dimitris Hristofyas bugün düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Hristofiyas için Güney Lefkoşa’daki Aya Sofya Kilisesi’nde gerçekleştirilen tören, saat 15.40 sıralarında naaşın kortej eşliğinde kiliseye getirilmesiyle başladı. Hristofiyas’ın ailesi daha sonra kilisede taziyeleri kabul etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, cenaze töreni için adaya gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile birlikte kiliseye gelip, aileye taziyelerini iletmesinin ardından ayine geçildi.

Ayinin ardından AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve Hristofyas’ın oğlu Hristos Hristofyas birer konuşma yaptı. Konuşmalardan sonra tabuta çelenk konuldu.

Kiliseden alkışlar eşliğinde ve omuzlar üzerinde çıkarılan Hristofyas, Engomi mezarlığına götürülüp, toprağa verildi.

Dimitris Hristofyas, son bir aydır solunum yetmezliği nedeniyle Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altında bulunuyordu. Hristofyas, geçen cuma günü 72 yaşında yaşama veda etmişti.

TÖRENE KALABALIK KATILIM

Törene, Cumhurbaşkanı temsilen Sözcüsü Barış Burcu, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet A. Talat, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Milletvekilleri Doğuş Derya, Fikri Toros ve Asım Akansoy, Meclis’te grubu olmayan bazı siyasi partilerle STÖ ve sendika temsilcileri de katıldı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın da katıldığı törende, Rum kabinesi eksiksiz yer aldı. Yunan Komünist Parti Genel Sekreteri Dimitris Katsumpas, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ve yabancı misyon şefleri katıldı.

Yunan Başbakanı Aleksis Çipras, törene saat 17.00’de, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le birlikte gelerek, tören birliklerini selamladı. Tsipras ve Anastasiadis, kilisenin kapısında AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu tarafından karşılandı.

KİPRİANU: “’BEN’ ÜZERİNE ‘BİZ’ OLGUSUNUN KONMASININ NE DEMEK OLDUĞUNU ÖĞRETTİ”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu konuşmasında, Dimitris Hristofyas’ın, öğrencilik ve gençlik yıllarından itibaren AKEL Genel Sekreteri, Rum Meclis Başkanlığı ve Rum Yönetimi Başkanlığı görevleri sırasında içinde yer aldığı mücadelelerden söz etti.

Dimitris Hristofyas’ın, “ben” üzerine “biz” olgusunun konmasının ne demek olduğunu öğrettiğini belirten Kiprianu, Hristofyas’ın tüm siyasi hayatı boyunca “Kıbrıs’ın ve AKEL’in bayrağını yükseğe kaldırdığını” kaydetti.

Hristofyas’a veda ederek, O’na “mücadelesini sürdürmeye devam edecekleri” sözü veren Kiprianu, Hristofyas’ın, halka birlikte acı çektiğini, hayal kurduğunu, mücadele ettiğini, kazandığını, kaybettiğini, yeniden ayağa kalktığını ama hep önde durarak Kıbrıs ve AKEL bayrağını yükseklere taşıdığını söyledi.

Hristofyas dönemindeki hükümetin, tarihi niteliğe sahip olduğunu ve Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin çeşitli boyutlarda bütünleştirici öneriler sunulduğunu belirten Kiprianu, bu görüş birliklerinin Kıbrıslı Türklere ve Kıbrıslı Rumlara ortak evlerinde, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nde birlikte var olma perspektifi verdiğini ifade etti.

Kiprianu, halkın yeniden yakınlaşması ve ülkenin yeniden birleşmesinin, Dimitris Hristofyas’ın sonuna kadar tüm gücüyle hizmet ettiği büyük vizyon ve günlük çalışma olduğunu söyledi.

Hristofyas’ın sadece Kıbrıslı Rumların değil, tüm Kıbrıs halkının, Türklerin, Maronitlerin, Latinlerin, Ermenilerin de lideri olduğunu ve bunu, ülkeye uzun yıllar yaptığı katkılarla kazandığını ifade eden Kiprianu, Hristofyas’ın mücadelesinin kendi mücadeleleri olduğuna vurgu yaptı.

Kiprianu’nun yaptığı duygusal konuşma zaman zaman alkışlarla kesildi.

OĞUL HRİSTOFYAS’TAN DUYGUSAL KONUŞMA

Kiprianu’nun ardından aile adına söz alan Hristofyas’ın oğlu Hristos Hristofyas, babasına seslenerek “Geldiğin gibi, temiz ellerle, onurlu, şerefli gidiyorsun. Soyadın her zaman taşınacak” dedi.

Birlikte mücadele ettiği, çalıştığı, değer verdiği, öğrencilerin, memurların babası için ağladığını söyleyen Hristofyas, babasının uzun yıllar hastalıkla mücadele ettiğini ama hiçbir zaman pes etmediğini, mücadele ettiğini ve güldüğünü vurguladı.

Hristofyas, babası için “güle güle git, dingin kal” ifadesi kullanarak, çocukları olarak soyadını her zaman taşıyacaklarını ancak geride bıraktığı ismi onurlandırmamaları durumunda bunun hiçbir anlam taşımayacağının bilincinde olduklarını kaydetti.

Babasını “Kıbrıs, parti, çalışanlar, gençler, halk, kültür, barış ve dostluğa yönelik mücadelenin Hristofyas’ı” olduğunu vurgulayan Hristofyas, babasının her şeyden önce kendilerine insan olmayı ve mücadeleci olmayı öğrettiğini söyledi.

Hristofyas, babasının Dikmen kökenli olduğuna işaret ederek, babasının, kalpten güldüğünü gördüğü son zamanlarından birinin de, “Dikomo”(Dikmen) 1974” derneğinin ziyareti olduğunu belirtti.

Babasının Kıbrıs’ı ve Kıbrıs insanlarını çok sevdiğini vurgulayan Hristofyas, “Kıbrıs Türkleri düşmanlarımız değildir, Kıbrıs Türkleri kardeşlerimizdir” sloganının, O’nun için İncil olduğunu söyledi.

Hristos, babasının ilerici Kıbrıslı Türklerle sadece basit bir ilişkisinin bulunmadığını, kardeşlik ve dostluk bağları bulunduğunu ifade etti.

ÇİPRAS TAZİYE DEFTERİNİ İMZALADI

Bu arada Çipras, törenden önce Rum Başkanlık binasında Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas için açılan taziye defterini imzaladı.Çipras taziye defterini imzalarken Dimitris Hristofyas’ın anısının, adil ve yaşayabilir bir çözüm temelinde halkın ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine yönelik ortak mücadelelerinde her zaman canlı kalacağını belirtti.

Çipras, Yunanistan’ın, Dimitris Hristofyas ve onun, sosyal adalet bağımsızlık ve özgürlük mücadeleleriyle bıraktığı büyük emaneti saygıyla andığını da ifade etti.

FATMA KİŞMİR DİKMEN’DEN TOPRAK GETİRDİ

Cenazeye katılan Kıbrıslı Türk gazeteci Fatma Kişmir de Rum Devlet Radyosu ve Televizyonu RIK’e yaptığı açıklamada, Hristofyas’ın yeniden birleşme vizyonuna atıfta bulunarak Dikmen’den toprak getirdiğini söyledi.