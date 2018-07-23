HTC yolun sonuna geldi!

HTC için zorlu bir ay yaşandığını söyleyebiliriz. Firma, Tayvan'daki üretim tesisinde 1500 çalışanı ile yollarını ayırmak zorunda kaldı ve son iki yılın en büyük satış gerilemesini yaşıyor. Şimdi de firmanın, Çinli üreticilerin sıkı rekabetinden dolayı Hindistan piyasasından çekileceği duyurulmuş durumda.

Economic Times'ın haberine göre firmanın üst seviye üyelerinden birkaçını da içeren yönetimi istifa dilekçelerini vermiş durumda. 70-80 üyeden oluşan ekibin büyük bir kısmının ayrılmaları istendi. Firma, şimdilik günlük çalışmaları sürdürmek için küçük bir ekibi tutmaya devam ediyor.

Ayrıca firma, ülke içerisindeki tüm dağıtım anlaşmalarını da sonlandırıyor ve ülkedeki yerel üretim neredeyse bir yıl önce sonlandırılmıştı. Ancak HTC ülkeden tamamen çekilecek gibi gözükmüyor ve VR cihazlarını sunmaya devam edecek. Şu anda firmanın ülke içerisindeki fiziksel akıllı telefon satışları durmuş durumda ama bir yöneticinin söylediğine göre online satışlar ve destek sunulmaya devam edecek.