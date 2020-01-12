HTKS Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun eleştirdi

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun hala toplanıp asgari ücreti belirleyemediğini savunarak, bunu eleştirdi.

Sendika Başkanı Cem Kapısız, yazılı açıklamasında, ülkedeki tüm gelir vergisi dilimlerinin 1 Ocak itibarı ile geçerli asgari ücrete göre belirlendiğini kaydetti ve “Hükümet eğer asgari ücreti 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli saymazsa tüm maaşlı çalışanların vergi muafiyeti eski asgari ücretten hesaplanacaktır” dedi.

Kapısız, hükümeti, “hileler kullanarak, zenginden toplayamadıkları vergiyi emekçinin sırtına yüklemenin planlarını yapmakla” suçladı.

12/01/2020 16:00