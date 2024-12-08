HTSK yarın Ercan’da grev yapacak

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), daha önce duyurduğu gibi yarın Ercan Havalimanı’nda grev yapacağını açıkladı.

Konuyla ilgili TAK muhabirine konuşan HTKS Başkanı Cem Kapısız, grevin planlandığı gibi 08.30-19.00 saatleri arasında Hava Trafik Kontrol Şubesi ve Kule Kontrol biriminde uygulanacağını kaydetti.

HTKS, grev kararıyla, "havacılık hizmetlerinde gereken minimum standartların sağlanması, hayat pahalılığı hesaplama yöntemindeki değişikliklerin geri çekilmesi ve düşük gelirli çalışanları yüksek vergi dilimlerine sokan vergi sisteminin düzeltilmesi" gibi taleplerini gündeme taşımayı hedefliyor.