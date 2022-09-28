4. Dünya Göçebe Oyunları, İznik'te başlıyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından İznik'te düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları, 2 Ekim'e kadar sürecek.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları, yarın başlayacak.



İlk Göçebe Oyunları, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambaev'in öncülüğünde 2014'te Kırgızistan'ın Çolpon Ata kentinde Issık Kul Gölü kıyısında 10 farklı etnospor türünü içeren yarışmalarla yapıldı. Oyunlara, 19 ülkeden sporcuların katılırken, birçok ülkeden olumlu geri bildirimler aldı. Bu nedenle Kırgızistan, 2016 yılında 2. Dünya Göçebe Oyunları'nın düzenlenmesine karar verdi ve organizasyon 2016'da İssık Kul Gölü kıyısında gerçekleştirildi. İlginin büyümesi ve uluslararası övgülerin ardından 3. Dünya Göçebe Oyunları da aynı görkemiyle 2 yıl sonra yine Kırgızistan'da organize edildi.



Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından yarın İznik'te düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları, 2 Ekim'e kadar sürecek.



Uluslararası bir popülarite kazanan oyunların dördüncüsünün 2020'de Türkiye'de yapılmasına karar verildi. Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl ertelenen organizasyon, 29 Eylül-2 Ekim'de İznik'te özel olarak hazırlanan alanda yapılacak.



"Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda atlı sporlarda 2, ulusal güreşlerde 8, okçulukta ise 3 branşta yarışmalar yapılacak. Oyunlara, 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu katılacak.



Organizasyonun açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Açılış programı saat 19.00 ile 21.00 arasında düzenlenecek.



BRANŞLAR

4. Dünya Göçebe Oyunları'nda müsabakaları yapılacak brançlar şöyle:



Atlı sporlar: Kökbörü, Kökpar.



Güreş: Alış, Aiırtmalı Aba Güreşi, Kapışmalı Aba Güreşi, Yağlı Güreş, Pehlivan Güreşi, Kazak Güreşi, Şalvar Güreşi, Mas Güreşi.



Okçuluk: Geleneksel Okçuluk, Uzun Mesafede Okçuluk, Atlı Okçuluk.

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28/09/2022 21:08