Huawei çözümü yeni işletim sisteminde buldu

Alınan kararla birlikte Android desteğinden yoksun kalacak olan Huawei, ABD'li devlerle savaşmak için yeni bir yola başvuruyor. Huawei, kendi işletim sistemi üzerinde uzun bir süredir çalışıyor; ancak HongMeng isminin tescil edildiği tarih oldukça yakın ve şirkete yakın kaynaklara göre bu tarih Ağustos 2018’den önce de değil.

Amerika ile Çin arasında yaşanan ticari gerilimin üstüne Huawei'nin casusluk iddiaları ile suçlanması, şirketi oldukça zor bir duruma soktu. Amerika'nın dışında pek çok Amerikalı üretici ve şirketten ambargo tehditi ile karşı karşıya kalan şirket, bu durumdan en az hasarla etkilenmek için kendi içinde bazı planlarını uygulamaya çalışıyor.

Olası ambargo tehditlerinin uygulamaya alınması durumunda, bu durumun en çok zarar vereceği alan ise kuşkusuz akıllı telefonlar olacaktır. Özellikle işletim sistemi ve uygulamalar tarafında yaşanabilecek sorunlar, kullanıcıların tercihlerinde de çok önemli rol oynayacaktır.

HONGMENG OS NE ZAMAN GELECEK?

Yeni işletim sistemi, şirketin yaşanan sorunları tatlıya bağlayamaması durumunda ortaya çıkacak. Huawei CEO‘su yaptığı açıklamada işletim sisteminin 2020 yılının ilk ya da ikinci çeyreğinde kullanıma hazır olacağını belirtti.

SADECE AKILLI TELEFONLARDA MI KULLANILACAK?

Huawei akıllı telefon tarafında Android ile sorunlar yaşıyor, ancak yaşanan tek sorun bu değil. Şirket dizüstü bilgisayar tarafında Microsoft ile sorunlar yaşarken, diğer ürünlerinde de önemli sorunlarla karşılaşacaktır. Son gelen iddialara göre yeni işletim sistemi akıllı telefonlardan tablete, dizüstü bilgisayarlardan giyilebilir ürünlere, televizyonlardan arabalara kadar geniş kapsamlı kullanıma uygun olacak.

İŞLETİM SİSTEMİ NE DURUMDA?

İşletim sisteminin şu an test aşamasında olduğu biliniyor. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi 2012 yılından beri geliştirilen bu işletim sistemi, 2020 yılının başlarında kullanıma hazır edilecek. Açıklama yapan Huawei CEO'su “Yeni bir işletim sistemi geliştirmek zor bir iş değil, ancak bunun için bir ekosistem oluşturmak zor bir iş.” diyerek hangi noktalarda zamana ihtiyaçları olduğunu da belirtmişti.

ABD Ticaret Bakanlığı attığı sürpriz adımla birlikte Huawei için aldığı kararları, 90 gün boyunca ertelemişti. Bu da şirkete bir süre için de olsa önemli bir rahatlama sunacaktır.