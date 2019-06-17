Huawei, EMUI 9 güncellemesini yayınladı

Huawei P20 lite, Mate 20 lite ve P smart 2018 modelleri için lansmandan bu yana kullanılan ikinci büyük sürüm yükseltmesini oluşturuyor. Önceki nesil telefonların kullanıcıları şimdi en güncel Huawei kullanıcı arayüzünü kullanabilecek.

Kullanıcı deneyimi açısından, EMUI 9'daki konfigürasyon öğeleri yüzde 10 oranında azaltıldı. Güncelleme, tutarlı UI tasarımı, doğal ve sürükleyici UX tasarımı, rahat tek elle kullanım, yeni navigasyon seçenekleri ve genel olarak daha akıcı bir deneyim sunuyor. EMUI 9, doğal kullanıcı arayüzü, daha sorunsuz operasyonel deneyim ve kullanıcı deneyimini büyük ölçüde artıran GPU Turbo 2.0 özelliklerine sahip. 3 Haziran 2019 tarihinde toplanan verilere göre, EMUI 8.X'den EMUI 9'a yükselen kullanıcı sayısı dünya genelinde 80 milyonu aştı ve artmaya devam ediyor. Bu rakamın Haziran ayı sonunda 100 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Güncelleme kademeli olarak dağıtılacak olup 15 Temmuz’a kadar tamamlanacak.